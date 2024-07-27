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13:08, 27 июля 2024Россия

Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны России: взят под контроль населенный пункт Лозоватское в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что населенный пункт удалось взять под контроль подразделениям группировки войск «Центр». Они же нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районе Торецка, Ивановки, Украинска, Новогородского, Щербиновки и Новоселовки Первой.

Помимо этого, в зоне проведения специальной военной операции российским военным удалось поразить склад авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель уничтожили оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.

23 июля армия России заняла населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. Контроль над ним установили военнослужащие «Южной» группировки российских войск.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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