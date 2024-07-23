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13:06, 23 июля 2024Россия

Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Армия России заняла Ивано-Дарьевку в ДНР

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Армия России заняла населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие «Южной» группировки российских войск.

Помимо этого, на указанном участке линии боевого соприкосновения за последние сутки российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, потери противника составили до 750 человек, а также восемь единиц ствольной артиллерии. Кроме того, была уничтожена одна пусковая установка РСЗО «Град» и один бронеавтомобиль украинских войск.

21 июля Минобороны России сообщило об установлении контроля над двумя населенными пунктами на стыке Харьковской области и Луганской народной республики — Розовкой и Песчаным Нижним. Их заняли бойцы группировки войск «Запад».

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      Алан Босиков
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