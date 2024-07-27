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12:59, 27 июля 2024Мир

Страны АСЕАН призвали к диалогу по Украине

Главы МИД стран АСЕАН призвали к «подлинному» диалогу по Украине

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Главы МИД стран АСЕАН призвали к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Это следует из совместного коммюнике, принятого по итогам 57-ой встречи министров иностранных дел АСЕАН в Лаосе, передает РИА Новости.

«Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.

Там подчеркивается, страны АСЕАН подтверждали и будут подтверждать уважение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности как и Украины, так и других государств.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это невозможно. По его словам, украинские власти будут принимать любые решения самостоятельно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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