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19:02, 27 июля 2024Мир

Трамп анонсировал новые выступления под открытым небом

Трамп продолжит выступать под открытым небом, несмотря на покушение

Фото: Marco Bello / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп продолжит выступать под открытым небом, несмотря на недавнее покушение. О новых выступлениях бывший американский лидер заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Никто и никогда не должен запрещать или препятствовать свободе слова или собраний», — так рассказал он о влиянии покушения на свою дальнейшую предвыборную кампанию.

При этом Дональд Трамп уверил своих сторонников, что Секретная служба США нарастит усилия по его охране. По его мнению, ее сотрудники будут готовы к еще более эффективной работе.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа намерен проводить мероприятия только в закрытых помещениях. Об этом утверждало издание Axios со ссылкой на собственный источник.

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      Дмитрий Попов
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