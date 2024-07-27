Трамп анонсировал новые выступления под открытым небом

Трамп продолжит выступать под открытым небом, несмотря на покушение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп продолжит выступать под открытым небом, несмотря на недавнее покушение. О новых выступлениях бывший американский лидер заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Никто и никогда не должен запрещать или препятствовать свободе слова или собраний», — так рассказал он о влиянии покушения на свою дальнейшую предвыборную кампанию.

При этом Дональд Трамп уверил своих сторонников, что Секретная служба США нарастит усилия по его охране. По его мнению, ее сотрудники будут готовы к еще более эффективной работе.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа намерен проводить мероприятия только в закрытых помещениях. Об этом утверждало издание Axios со ссылкой на собственный источник.