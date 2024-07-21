В США заявили о планах Трампа проводить митинги в помещении после покушения

Axios: штаб Трампа будет проводить митинги в помещении после покушения

Избирательный штаб кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа будет проводить митинги в помещении после того, как на Трампа было совершено покушение. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Источник, знакомый с движением Трампа, сообщил Axios, что большинство, если не все, будущие митинги Трампа будут проводиться в закрытых помещениях, в отличие от митинга в Батлере, штат Пенсильвания, где в Трампа стреляли», — утверждается в публикации.

По данным источника, митинг в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган, состоявшийся в субботу, был проведен на открытом воздухе, так как он был запланирован еще до покушения.

Ранее сообщалось, что на митинге в Гранд-Рапидс Трамп впервые предстал перед публикой без повязки на ухе, заклеив ранение пластырем.