Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 21 июля 2024Мир

В США заявили о планах Трампа проводить митинги в помещении после покушения

Axios: штаб Трампа будет проводить митинги в помещении после покушения

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избирательный штаб кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа будет проводить митинги в помещении после того, как на Трампа было совершено покушение. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Источник, знакомый с движением Трампа, сообщил Axios, что большинство, если не все, будущие митинги Трампа будут проводиться в закрытых помещениях, в отличие от митинга в Батлере, штат Пенсильвания, где в Трампа стреляли», — утверждается в публикации.

По данным источника, митинг в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган, состоявшийся в субботу, был проведен на открытом воздухе, так как он был запланирован еще до покушения.

Ранее сообщалось, что на митинге в Гранд-Рапидс Трамп впервые предстал перед публикой без повязки на ухе, заклеив ранение пластырем.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии констатировали провал антироссийских санкций

      Туристка сняла квартиру в Турции и наткнулась на «хозяина-извращенца»

      Служба безопасности Грузии стала опрашивать участников военных действий на Украине

      Полет французского бейсджампера в костюме ковра-самолета попал на видео

      Сотни ехавших из Монголии туристов застряли в российском регионе из-за обрушения моста

      Клуб из города Сельцо объяснил приезд бразильского футболиста-чемпиона в команду

      Эксперт оценил ситуацию на северо-западе ЛНР после взятия Розовки

      В России указали на сложность обмена осужденного на 16 лет журналиста WSJ Гершковича

      Китай и Филиппины договорились о статусе ржавого корабля

      Военный рассказал о положении ВСУ в Нью-Йорке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше