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01:01, 21 июля 2024Мир

Трамп снял закрывавшую его ухо после покушения белую повязку

Трамп появился на публике с пластырем на ухе вместо белой повязки

Фото: Tom Brenner / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп появился на публике, сняв белую повязку, которая закрывала его ухо после неудачного покушения в Милуоки, сообщает РИА Новости.

На митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган экс-хозяин Белого дома предстал перед сторонниками с приклеенным на ухо пластырем телесного цвета.

Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Также стало известно сообщили, что стрелявший в Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс мог страдать депрессией. Как отмечалось, Крукс использовал свой мобильный телефон и другие устройства для поиска изображений Трампа, президента США Джо Байдена, а также ряда общественных деятелей.

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      Марина Совина
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