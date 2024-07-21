Трамп снял закрывавшую его ухо после покушения белую повязку

Трамп появился на публике с пластырем на ухе вместо белой повязки

Бывший президент США Дональд Трамп появился на публике, сняв белую повязку, которая закрывала его ухо после неудачного покушения в Милуоки, сообщает РИА Новости.

На митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган экс-хозяин Белого дома предстал перед сторонниками с приклеенным на ухо пластырем телесного цвета.

Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Также стало известно сообщили, что стрелявший в Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс мог страдать депрессией. Как отмечалось, Крукс использовал свой мобильный телефон и другие устройства для поиска изображений Трампа, президента США Джо Байдена, а также ряда общественных деятелей.