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11:26, 27 июля 2024Бывший СССР

Украина привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии

Минэнерго Украины сообщило об аварийной помощи из Польши и Словакии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украина привлекла аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии из-за дефицита мощности. Об этом сообщает украинское Минэнерго в Telegram.

«За прошедшие сутки Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Словакии и Польши в вечерние пиковые часы. Также украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что в часы пикового потребления электроэнергии с 17:00 до 23:00 предусмотрены графики почасовых отключений. Это не касается предприятий, импортирующих электроэнергию, а также критической инфраструктуры.

Ранее Минэнерго призвало жителей Украины экономно потреблять электроэнергию. Кроме того, ведомство предупредило о возможном росте использования электричества, в том числе из-за активной работы кондиционеров.

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      Мария Рюрикова
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