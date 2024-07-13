Минэнерго Украины: Киев попросил у Польши аварийную помощь из энергосистем

Украина попросила у Польши аварийную помощь из энергосистем из-за дефицита мощностей. Об этом сообщило украинское Минэнерго в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши», — говорится в публикации. Отмечается, что помощь Польши привлекалась два дня подряд.

Минэнерго также призвало жителей Украины экономно потреблять электроэнергию. Кроме того, ведомство предупредило о возможном росте использования электричества, в том числе из-за активной работы кондиционеров.

8 июля Европейский союз (ЕС) отказался увеличивать экспорт электроэнергии на Украину. При этом в ЕС не назвали причину такого решения. Как уточнялось, за последние два месяца Киев несколько раз предлагал увеличить поставки, но не получил никакого ответа.