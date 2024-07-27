Украина захотела запретить российской актрисе участвовать в Венецианском кинофестивале

МИД Украины выступил против участия Хаматовой в Венецианском кинофестивале

Украина захотела запретить российской актрисе Чулпан Хаматовой участвовать в Венецианском кинофестивале. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

В публикации министерства Хаматову назвали «бывшей сторонницей Путина». По мнению МИДа, ее прошлые связи с президентом России вызывают вопросы несмотря на то, что артистка давно уехала из страны. Ведомство отметило, что те, кто помогал российскому лидеру укреплять власть, не должны находиться на красных дорожках, пока продолжается конфликт на Украине.

Чулпан Хаматова сыграла главную роль в фильме «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса. Ленту покажут в параллельной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Ранее Хаматова прокомментировала возможность возвращения в Россию после увольнения из латвийского театра. Актриса призналась, что пока не думает о поездке в Москву. По ее словам, она «сейчас не сможет находиться рядом со своими коллегами» в России.