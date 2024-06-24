Чулпан Хаматова высказалась о возвращении в Россию

Чулпан Хаматова заявила, что не думает о возвращении в Россиию

Уволенная из латвийского театра актриса Чулпан Хаматова прокомментировала возможность возвращения в Россию. О планах артистки сообщило издание StarHit.

Хаматова призналась, что пока не думает возвращаться в Москву. По словам актрисы, она «сейчас не сможет находиться рядом со своими коллегами» в России.

Ранее Хаматова рассказала, что планирует отправиться на гастроли в Европу и США после увольнения из труппы Нового Рижского театра. О ее увольнении стало известно 17 июня. Причиной такого решения, по словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, стало недовольство режиссера работой актрисы.