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23:17, 24 июня 2024Культура

Уволенная из латвийского театра Чулпан Хаматова рассказала о дальнейших планах

Чулпан Хаматова рассказала о планах поехать на гастроли в Европу и США

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о своих планах после увольнения из труппы Нового Рижского театра. В интервью изданию StarHit она поделилась, что намерена отправиться на гастроли в Европу и США.

По ее словам, планируется три новых спектакля, поставленных режиссером Дмитрием Крымовым. «Затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — добавила артистка.

Об увольнении Хаматовой из латвийского театра стало известно 17 июня. Причиной такого решения, по словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, стало недовольство режиссера работой актрисы. Спектакли с ее участием были отменены.

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      Марина Совина
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