Украине предрекли ускорение роста цен на продовольствие

«Политика Страны»: на Украине может ускориться рост цен на продовольствие

На Украине в ближайшее время может ускориться рост цен на продовольствие. Если весной некоторые продукты питания практически не увеличивались в цене, то с июня часть ценников уже выросла — например на муку и хлеб, пишет «Политика Страны» в Telegram-канале.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев и собственник аграрного хозяйства в Кировоградской области Иван Томич рассказал, что с осени резко возрастут цены на молочные продукты и мясо. Ценовая динамика может составить от 7 до 30 процентов, предполагает специалист.

Причиной такой экономической ситуации будут массовые перебои с электроэнергией. Предприятия вынуждены работать на генераторах, что прибавляет дополнительной стоимости продуктам. Помимо этого, на цены повлияет рост валютного курса.

Владелец сети магазинов «Италмаркет» Юнус Зайнитдинов рассказал, что стоимость аренды на Столичном рынке, где установили генераторы, выросла на 30 тысяч гривен в месяц. «По итогу, в июне магазин оказался в минусе на несколько тысяч. В июле предварительно тоже влетаем в убытки. Продажи падают, а затраты растут», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти в два раза. Размер повышения цен, как ожидается, будет зависеть от состояния, в котором находится энергетической контур Украины.