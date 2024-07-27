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18:42, 27 июля 2024Россия

В Госдуме прокомментировали слова Орбана о растущей поддержке России в мире

Депутат Новиков: поддержка России странами Глобального Юга стала расти

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Все больше стран Глобального Юга начинают разделять позицию России в вопросе украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о растущей поддержке Москвы во всем мире.

«Сегодня в ходу термин "Глобальный Юг". Под эти термином понимается огромное количество стран, по сути, мировое большинство, которое является таковым и по экономическому суммарному потенциалу, и по численности населения, и по числу тех голосов, которые оно имеет в ООН тогда, когда эти голоса удается сложить воедино. Это мировое большинство с определенной осторожностью при всех своих симпатиях к России взирало на ситуацию горячего конфликта, который возник между Россией и Украиной, по той простой причине, что эти страны традиционно на различных международных площадках выступали с позиции разрешения конфликтов мирными способами, недопущения новой войны, выступали против гонки вооружений», — объяснил депутат.

Парламентарий утверждает, что Россия выступает с «антиколониальных» позиций, чем привлекает внимание этих стран.

Чем больше проходит времени, чем больше удается разобраться в существе конфликта, чем больше понимания, что и другие государства мыслят в ключе поддержки Российской Федерации, эти силы становятся более смелыми в заявлении своей позиции

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«С течением времени смысл действий России становится все более очевидным, и ощущение некоего консенсуса, который есть у мирового большинства с точки зрения поддержки России, осознания ее правоты, дает свой результат и материализуется в конкретных действиях, конкретных решениях», — добавил он.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, все больше стран начинают поддерживать Россию, несмотря на давление Запада. «Запад отдал указание, чтобы мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — полагает политик.

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