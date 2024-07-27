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23:19, 27 июля 2024Бывший СССР

В Харькове потерпел крушение учебный самолет

«Украинская правда»: в Харькове разбился учебный самолет, погиб курсант

Фото: Benoit Beaumatin / Unsplash

В Харькове потерпел крушение легкомоторный учебный самолет, в результате происшествия курсанту Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба выжить не удалось. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Утверждается, что ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift.

По данным газеты, руководство института сейчас оказывает помощь следствию. Подробная информация о причинах крушения не разглашается.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не стал разглашать сроки поставок истребителей F-16 на Украину. По его словам, он знает, когда начнутся поставки. Он добавил, что эти самолеты позволят ВСУ наносить удары по наземным целям и противостоять пускам крылатых ракет со стороны Российской армии.

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      Артём Верейкин
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