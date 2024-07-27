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08:33, 27 июля 2024Мир

В Китае рассказали о разрушении доминирующего мирового порядка Запада в Азии

Global Times: в Азии разрушается доминирующий мировой порядок Запада

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

в Азии начал разрушаться доминирующий мировой порядок Запада, считает научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн. Об этом он рассказал китайскому государственному изданию Global Times.

Цуй Хэн подчеркнул, что дела Азии должны решаться азиатскими странам, и сейчас эта тенденция очевидна. «Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии и Евразии, и появилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству незападных стран с целью доминирования в региональных процессах», — сказал он.

Эксперт добавил, что Китая и Россия поддерживают региональную архитектуру, в центре которой лежит Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что мешает «распространению щупалец» НАТО.

Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что отношения Китая и России отличаются прочным политическим взаимным доверием и независимостью. Он назвал их зрелыми, стабильными и крепкими.

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      Сергей Грехов
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