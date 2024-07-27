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21:32, 27 июля 2024Интернет и СМИ

В Китае увидели сигнал в заявлении Зеленского

GT: заявление Зеленского говорит о возможности мирного урегулирования конфликта

Фото: Jeff Overs / BBC / Handout / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании конфликта с Россией указывает на его возможную готовность к переговорам. Об этом пишет издание Global Times (GT).

Таким образом авторы материала прокомментировали слова украинского лидера о необходимости скорейшего завершения конфликта. По их мнению, появляется все больше признаков того, что урегулирование ситуации будет происходить посредством переговоров Киева и Москвы. «Все споры в конечном итоге будут разрешены политическими средствами», — утверждается в статье.

При этом, как отмечает издание, разрешить украинский конфликт одним шагом не удастся, поскольку для этого необходимы совместные усилия международного сообщества. Однако нынешняя позиция западных стран способствует затягиванию конфликта, говорится в материале. «Только когда крупные державы будут вкладывать позитивную, а не негативную энергию, можно будет рассчитывать на скорое прекращение огня в этом конфликте», — резюмируют авторы.

Ранее Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. Такое признание он сделал в ходе встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

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      Марина Совина
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