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14:02, 27 июля 2024Бывший СССР

В Минобороны России рассказали о сдаче в плен 17 солдат ВСУ

Минобороны России: 17 солдат ВСУ сдались в плен в дельте Днепра

Фото: Alina Smutko / Reuters

На линии фронта в дельте Днепра сдались в плен 17 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишеь ТАСС.

«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — указано в сообщении.

Пленные рассказали об отсутствии снабжения, а также неудачном планировании боевых операций со стороны командования ВСУ, добавили в ведомстве. По их словам, именно действия командования, которое не стало проводить эвакуацию, вынудили их сдаться в плен.

Ранее в Министерстве обороны РФ назвали число солдат ВСУ, сдавшихся в плен за последнюю неделю. По сообщению ведомства, их количество составило 63 человека.

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      Дмитрий Попов
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