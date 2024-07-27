В Минобороны России рассказали о сдаче в плен 17 солдат ВСУ

Минобороны России: 17 солдат ВСУ сдались в плен в дельте Днепра

На линии фронта в дельте Днепра сдались в плен 17 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишеь ТАСС.

«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — указано в сообщении.

Пленные рассказали об отсутствии снабжения, а также неудачном планировании боевых операций со стороны командования ВСУ, добавили в ведомстве. По их словам, именно действия командования, которое не стало проводить эвакуацию, вынудили их сдаться в плен.

Ранее в Министерстве обороны РФ назвали число солдат ВСУ, сдавшихся в плен за последнюю неделю. По сообщению ведомства, их количество составило 63 человека.