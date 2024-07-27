В Минюсте предложили увеличить предельный возраст нотариусов до 80 лет

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил увеличить до 80 лет предельный возраст нотариусов в России. Об этом он рассказал, когда представлял проект новой редакции закона «О нотариате» на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации.

«Предельный возраст нотариусов — 75 лет, сокращать не будем. Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлять до 80 лет», — сказал глава Минюста.

Предложенный ведомством законопроект усиливает контроль государства над деятельностью нотариусов, а также увеличивает требования для них. .

В частности, им надо будет иметь юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» или закончить специалитет. Кроме того, планируется изменить систему допуска в профессию с помощью создания единых государственных квалификационных комиссий, которые будут отвечать за процедуру — начиная от стажировки и заканчивая конкурсами.

Чуйченко заявил и о необходимости изменить процедуру установления тарифов на нотариальную деятельность. По его мнению, их должно устанавливать государство.