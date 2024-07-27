В Москве пенсионерка захотела женить сына на американке и лишилась почти миллиона рублей

В Москве пенсионерка захотела женить сына и лишилась 850 тысяч рублей

В Москве пенсионерка лишилась почти миллиона рублей, потому что хотела женить своего сына. Она перевела деньги его едва знакомой невесте родом из США, пишет Mash в Telegram-канале.

46-летний сын пенсионерки рассказал ей, что нашел свою избранницу в интернете. Она оказалась американкой-военнослужащей, которая якобы уже скоро вылетает в Россию. Едва знакомая девушка попросила денег на таможенные сборы и пообещала все вернуть, так как у нее якобы есть приданное в виде фамильных драгоценностей.

Пожилая москвичка поверила и сняла все сбережения, а также взяла деньги в долг, чтобы перевести их будущей невестке. Всего она потеряла 850 тысяч рублей.

Ранее мошенники обманули на 1,5 миллиона рублей 75-летнего экс-начальника управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Москве и Московской области Александра Царенко. Злоумышленники позвонили Царенко 23 и 24 июля, предложили отредактировать статью на «Википедии», уговорили его скачать себе на телефон программу и списали с его банковского счета 1,48 миллиона рублей.