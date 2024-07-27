Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 27 июля 2024Россия

В Москве пенсионерка захотела женить сына на американке и лишилась почти миллиона рублей

В Москве пенсионерка захотела женить сына и лишилась 850 тысяч рублей

Фото: freepik

В Москве пенсионерка лишилась почти миллиона рублей, потому что хотела женить своего сына. Она перевела деньги его едва знакомой невесте родом из США, пишет Mash в Telegram-канале.

46-летний сын пенсионерки рассказал ей, что нашел свою избранницу в интернете. Она оказалась американкой-военнослужащей, которая якобы уже скоро вылетает в Россию. Едва знакомая девушка попросила денег на таможенные сборы и пообещала все вернуть, так как у нее якобы есть приданное в виде фамильных драгоценностей.

Пожилая москвичка поверила и сняла все сбережения, а также взяла деньги в долг, чтобы перевести их будущей невестке. Всего она потеряла 850 тысяч рублей.

Ранее мошенники обманули на 1,5 миллиона рублей 75-летнего экс-начальника управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Москве и Московской области Александра Царенко. Злоумышленники позвонили Царенко 23 и 24 июля, предложили отредактировать статью на «Википедии», уговорили его скачать себе на телефон программу и списали с его банковского счета 1,48 миллиона рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Творческое лицо страны». В России похвалили открытие Олимпиады, а в Европе назвали его оскорблением христиан

      Вяльбе одной фразой оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

      В Москве пенсионерка захотела женить сына на американке и лишилась почти миллиона рублей

      Толпа освистала Макрона на открытии Олимпиады в Париже

      Россиянка поплатилась жизнью за отказ полиции в возбуждении дела на ее жалобу о насилии

      Орбан сравнил молчание о теракте на «Северных потоках» с капитуляцией

      Попросивший убежища в РФ журналист захотел получить российский паспорт

      Украинские мобилизованные мужчины сбежали из микроавтобуса военкомата

      Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов

      ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше