Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 26 июля 2024Силовые структуры

Мошенники обманули экс-начальника УФСБ по Москве на 1,5 миллиона рублей

Аферисты обманули экс-начальника УФСБ по Москве Царенко на 1,5 миллиона рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Аферисты обманули на 1,5 миллиона рублей 75-летнего экс-начальника управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Москве и Московской области, бывшего начальника Главного управления специальных программ президента Александра Царенко. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Мошенники позвонили Царенко 23 и 24 июля, предложили отредактировать статью на «Википедии», уговорили его скачать себе на телефон программу и списали с его банковского счета 1,48 миллиона рублей. После кражи пострадавший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Царенко исполнял обязанности начальника УФСБ России по Москве и Московской области с 1997 по 2000 год. После его назначили на должность начальника Главного управления специальных программ президента, где он проработал до 2011 года.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули писателя Эдварда Радзинского на 45 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп может одобрить военную помощь Киеву на 500 миллиардов долларов. В чем состоит его план по Украине?

      В Одессе мужчина поджег машину соседа из-за татуировок

      Мошенники обманули экс-начальника УФСБ по Москве на 1,5 миллиона рублей

      Названы главные причины страха общаться с людьми

      Россиянин спас соседку от медведя с помощью лопаты

      Украинские беспилотники обесточили несколько населенных пунктов в российском регионе

      Стрелявший в Фарион получал инструкции по переписке

      Десятки детей отравились в частном детском саду в Санкт-Петербурге

      Туристов на Камчатке засыпало камнями на вулкане

      Адвокат раскрыл подробности развода Алсу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше