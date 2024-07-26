Мошенники обманули экс-начальника УФСБ по Москве на 1,5 миллиона рублей

Аферисты обманули экс-начальника УФСБ по Москве Царенко на 1,5 миллиона рублей

Аферисты обманули на 1,5 миллиона рублей 75-летнего экс-начальника управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Москве и Московской области, бывшего начальника Главного управления специальных программ президента Александра Царенко. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Мошенники позвонили Царенко 23 и 24 июля, предложили отредактировать статью на «Википедии», уговорили его скачать себе на телефон программу и списали с его банковского счета 1,48 миллиона рублей. После кражи пострадавший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Царенко исполнял обязанности начальника УФСБ России по Москве и Московской области с 1997 по 2000 год. После его назначили на должность начальника Главного управления специальных программ президента, где он проработал до 2011 года.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули писателя Эдварда Радзинского на 45 миллионов рублей.