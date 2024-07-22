Mash: мошенники обманули писателя Эдварда Радзинского на 45 миллионов рублей

Историк и телеведущий Эдвард Радзинский стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленники связались с 87-летним писателем и представились редакторами российского офиса «Википедии». Они предложили обновить информацию, содержащуюся в статье о нем. Писатель не поверил и прервал телефонный звонок, однако вскоре ему позвонили с другого номера — на этот раз звонившие выдавали себя уже за сотрудников ФСБ. Мошенники заявили, что все сбережения, которые телеведущий годами копил на приобретение недвижимости, могут оказаться в руках преступников. Кроме того, по их словам, деньги воры планировали направить на спонсирование ВСУ.

В итоге Радзинский снял со счета в банке 45 миллионов рублей и передал их курьеру — «доверенному сотруднику Федеральной службы охраны». Им оказался 19-летний студент, который уже задержан полицией.

Эдвард Радзинский — писатель, драматург, сценарист и телеведущий. Его пьесы ставили на сцене многих известных театров именитые режиссеры, среди которых были Анатолий Эфрос, Роман Виктюк и другие. Позже Радзинский получил новый виток популярности, уже как автор популярных книг и телепередач по истории России. С 2020 года ведет собственный YouTube-канал, на который подписаны почти полмиллиона человек.