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13:37, 27 июля 2024Россия

В России 50 человек эвакуировали из домов из-за повреждения газопровода

В Нижнем Новгороде 50 человек эвакуировали из-за повреждения газопровода

Фото: Telegram-канал МЧС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде из-за повреждения подземного газопровода 50 человек пришлось эвакуировать из домов. Об этом сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

«При проведении земляных работ произошло повреждение подземного газопровода среднего давления диаметром 159 миллиметров на улице Студеная», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что специалисты эвакуировали из помещений, в том числе двух детей. Подачу газа уже перекрыли, ситуация находится под контролем МЧС.

Ранее восемь человек получили травмы в результате взрыва на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Еще один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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