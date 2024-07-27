В России оценили риски глобального голода

Эксперт АКРА Горчаков: проблема глобального голода ушла из повестки

Проблема глобального голода объективно ушла из повестки за последние десятилетия. Такую оценку в беседе с РИА Новости озвучил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

Эксперт отметил, что не видит риска мирового голода несмотря на стремительный рост населения планеты. Он добавил, что этот вопрос активно обсуждался в 1970-е годы, однако на фоне развития технологий и логистики стало понятно, что голод не станет долгосрочной проблемой «за пределами катастрофических сценариев».

При этом Горчаков заявил, что в отдельных регионах и странах вероятность возникновения этой проблемы довольно высока. Причиной этому могут стать военные конфликты, изменение климата, и глобальные экономические кризисы, объяснил он. В зоне риска прежде всего находятся государства, которые не обеспечивают себя продовольствием самостоятельно, добавил специалист.

Исторически проблема голода была характерна для беднейших стран Африки, в меньшей степени — для некоторых государств Центральной Америки и Азии. При этом сейчас Африка показывает одни из самых высоких темпов экономического роста, и многие страны континента вышли из критической зоны индекса голода Global Hunger Index.

При это Россия, полагает Горчаков, останется одним из крупнейших в мире поставщиков ключевых продовольственных товаров на мировые рынки. В том числе Москва продолжит экспортировать продукты в страны Африки, добавил он.

В июне 2024 года России ограничили доступ к тендерам, проводимым в рамках Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций (ООН). В ее рамках компании ко всему миру закупали продукты, которые позднее передавались в качестве гуманитарной помощи. На долю России приходилось около 20 процентов поставок.