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06:29, 5 июня 2024Мир

России ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе ООН

РБК: России ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе ООН

Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

России ограничили доступ к тендерам, проводимым в рамках Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщило РБК со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в рамках программы компании закупали продукты, которые позднее передавались в качестве гуманитарной помощи. На долю России приходилось около 20 процентов поставок.

Проблемы у российских поставщиков начались в 2024 году. В частности, из-за ограничений тендеров пострадали мукомолы, ранее поставлявшие продукцию «в больших количествах».

«В последние месяцы под разными предлогами доступ российского продовольствия сильно ограничен со стороны ВПП ООН, что при дефиците бюджета этой организации может привести к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете», — рассказал собеседник РБК.

Основными потребителями российской продукции были Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

Ранее 5 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила о начале полномасштабного голода в секторе Газа из-за боевых действий Израиля.

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      Евгений Силаев
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