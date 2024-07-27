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16:17, 27 июля 2024Экономика

В США назвали незаконной блокировку российских активов

Экономист Джеффри Сакс: блокировка российских активов абсолютно незаконна

Фото: Chris Helgren / Reuters

Блокировка российских активов со стороны США «абсолютно незаконна». Такое мнение в беседе ТАСС высказал американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

По его словам, такие действия Вашингтона вредят американской экономике. При этом эксперт назвал всю нынешнюю политику США ошибочной и тупиковой. Сакс напомнил, что на данный момент экономики стран БРИКС уже превосходят Большую семерку (G7), и в интересах всех сторон сохранять экономическое взаимодействие и торговлю.

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Экономист подчеркнул, что заморозка российских активов нарушает принципы любых международных экономических норм. Он добавил, что логичной реакций БРИКС будет недоверие к США и решение отказаться от использования доллара. «Они будут торговать и осуществлять переводы в других валютах, и это абсолютно возможно», — заявил Сакс.

Ранее стало известно, что США оказывают давление на европейские страны по вопросам блокировки активов РФ. «США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — говорится в сообщении Reuters .

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