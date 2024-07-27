В США рассказали о массово сдающихся в плен солдатах ВСУ

Полковник Уилкерсон: солдаты ВСУ сдаются в плен по всей линии фронта

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово сдаваться в плен на всех участках фронта. Об этом рассказал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«Вся украинская армия практически сдается с севера на юг», — отметил он, указав при этом, что скоро для России станет проблемой принимать такое большое количество пленных.

Кроме того, другим фактором для хода конфликта полковник назвал сокращение численности населения Украины, что в конечном итоге может привести к затишью на линии фронта. Это должно произойти, по мнению Уилкерсона, уже после президентских выборов в США, запланированных на ноябрь.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прокомментировал огромные потери, которые несут ВСУ в последние месяцы. По его словам, это препятствует формированию новых бригад, что было запланировано весной.