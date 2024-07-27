Валя Карнавал обнажила ягодицы на отдыхе

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в коричневом бикини в пайетках. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и стрингов с завязками на бедрах. Кроме того, знаменитость повязала на голову розовую косынку, убрав под нее волосы, и надела солнцезащитные очки.

Она снялась в различных позах, в том числе стоя спиной к камере и демонстрируя обнаженные ягодицы. На других снимках были видны ее тату — в виде отпечатка лапы на ребрах и надписи над бедром, а также пирсинг в пупке.

Ранее в июле сообщалось, что Валя Карнавал сменила имидж и показала трансформацию на фото.