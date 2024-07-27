Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:59, 27 июля 2024Ценности

Валя Карнавал обнажила ягодицы на отдыхе

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в коричневом бикини в пайетках. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и стрингов с завязками на бедрах. Кроме того, знаменитость повязала на голову розовую косынку, убрав под нее волосы, и надела солнцезащитные очки.

Она снялась в различных позах, в том числе стоя спиной к камере и демонстрируя обнаженные ягодицы. На других снимках были видны ее тату — в виде отпечатка лапы на ребрах и надписи над бедром, а также пирсинг в пупке.

Ранее в июле сообщалось, что Валя Карнавал сменила имидж и показала трансформацию на фото.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не хочу быть частью этого дерьмового шоу». Итальянский журналист попросил убежища в России после начала Олимпиады

      Названа причина прорыва плотины в Челябинской области

      Валя Карнавал обнажила ягодицы на отдыхе

      Автобус с журналистами попал в ДТП после открытия Олимпиады в Париже

      В московском фитнес-клубе произошла утечка ядовитого газа

      В Петербурге ребенок решил помочь отцу и отравился парами хлора

      Лавров прилетел в Малайзию

      Кристина Асмус сорвала съемки картины известного режиссера

      Анонсирована первая с 2011 года встреча Эрдогана и Асада

      Индия заявила о готовности помочь в разрешении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше