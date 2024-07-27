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14:23, 27 июля 2024Интернет и СМИ

В СМИ рассказали о сотнях желающих переехать в Россию после открытия Олимпиады

Mash: Россию назвали единственным спокойным местом для христиан

Фото: Thibault Camu / AP

Сотни европейцев рассказали о желании переехать в Россию после церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Telegram-канал издания Mash.

«Сотни жителей Франции и других стран ЕС заявили о своем желании переехать в Россию. Сказали, это единственное место для спокойной жизни христиан», — отметили в публикации.

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Многие представления в рамках церемонии открытия стали оскорблением для христиан, считают в издании. Так, переосмысленную картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, в которой место апостолов заняли представители движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), назвали «балом Сатаны», а образ обезглавленной французской королевы Марии-Антуанетты — «ужасом» и «плевком в историю Франции».

Ранее стало известно, как французская журналистка из издания L'Incorrect отказалась освещать церемонию открытия Олимпиады. Она назвала мероприятие «фрик-шоу» и от имени французов принесла извинения за него всему миру.

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      Дмитрий Попов
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