Владимир Путин назвал символ расцвета России

Путин: символом расцвета России должен стать Херсонес

Президент России Владимир Путин назвал Херсонес символом расцвета страны. Об этом он рассказал в документальном фильме «Новый Херсонес», опубликованном на онлайн-платформе «Смотрим».

Президент сказал, что это один из самых древних городов нашей страны, и для нас это прежде всего связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал основу для победы России. Он заявил, что победа невозможна без прочной духовной основы. «А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества. Это и сегодня в известном смысле наше оружие».