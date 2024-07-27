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16:05, 27 июля 2024Россия

Владимир Путин назвал символ расцвета России

Путин: символом расцвета России должен стать Херсонес
Начало событий в новости Путин назвал основу для победы России

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал Херсонес символом расцвета страны. Об этом он рассказал в документальном фильме «Новый Херсонес», опубликованном на онлайн-платформе «Смотрим».

Президент сказал, что это один из самых древних городов нашей страны, и для нас это прежде всего связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал основу для победы России. Он заявил, что победа невозможна без прочной духовной основы. «А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества. Это и сегодня в известном смысле наше оружие».

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      Анна Габай
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