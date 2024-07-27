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11:52, 27 июля 2024Россия

Путин назвал основу для победы России

Путин: основу для победы России создают наша история и традиции

Кадр: Смотрим

Президент Владимир Путин назвал основу для победы России. На эту тему он порассуждал в интервью для документального фильма «Новый Херсонес», доступного на платформе «Смотрим».

Российский лидер заявил, что победа невозможна без прочной духовной основы. «А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества. Это и сегодня в известном смысле наше оружие», — отметил он.

На сегодняшний период в истории страны россиянам особенно необходимы указанные ценности, подчеркнул российский лидер.

Ранее Кремль назвал один из главных приоритетов работы Путина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер уделяет большое внимание развитию новых регионов.

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      Мария Рюрикова
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