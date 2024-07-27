Анонсирована первая с 2011 года встреча Эрдогана и Асада

Türkiye: Эрдоган и Асад запланировали впервые встретиться с начала войны в Сирии

Впервые с 2011 года встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада может состояться уже в августе на границе двух стран. Об этом сообщило турецкое издание Türkiye со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что до начала войны в Сирии лидеры двух стран поддерживали дружественные отношения, но в 2011 году Анкара не поддержала сирийского лидера. Türkiye отмечает, что первая за долгое время встреча Эрдогана и Асада запланирована на период не позднее августа. Также параллельно может состояться встреча президента Турции с Владимиром Путиным.

25 июля Владимир Путин встретился в Кремле с Башаром Асадом. Президент Сирии подчеркнул важность российско-сирийских переговоров, имея в виду «все те события, которые сегодня происходят в мире и в целом в евразийском регионе».