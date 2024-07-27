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14:30, 27 июля 2024Мир

Анонсирована первая с 2011 года встреча Эрдогана и Асада

Türkiye: Эрдоган и Асад запланировали впервые встретиться с начала войны в Сирии

Фото: Sana / Reuters

Впервые с 2011 года встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада может состояться уже в августе на границе двух стран. Об этом сообщило турецкое издание Türkiye со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что до начала войны в Сирии лидеры двух стран поддерживали дружественные отношения, но в 2011 году Анкара не поддержала сирийского лидера. Türkiye отмечает, что первая за долгое время встреча Эрдогана и Асада запланирована на период не позднее августа. Также параллельно может состояться встреча президента Турции с Владимиром Путиным.

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      Вера Владзиевская
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