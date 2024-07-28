Экс-глава МИД Австрии описала открытие Олимпиады одной фразой про уродство

Кнайсль назвала открытие Олимпиады-2024 в Париже раздуванием шумного уродства

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала примером закрепившегося в европейских культурных кругах тренда на «раздувание шумного уродства». Своим мнением она поделилась в Telegram.

«От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпиады в Париже… Разительно отличие от церемонии в Сочи десять лет назад… От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля все больше наблюдается одно и то же — своего рода раздувание шумного уродства», — отметила она.

Ранее своим мнением о церемонии открытия Игр поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, это мероприятие показало, что у Европы больше нет общей морали.

Итальянский журналист Анджело Джулиано после церемонии открытия попросил убежища в РФ и захотел получить российский паспорт.