Итальянский журналист Джулиано заявил о желании поменять паспорт на российский

Итальянский журналист Анджело Джулиано, попросивший убежища в РФ после церемонии открытия Олимпиады в Париже, захотел получить российский паспорт. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

«Я абсолютно готов переехать в Россию и с удовольствием поменял бы свой итальянский паспорт на российский», — заявил Джулиано. По его словам, он не одинок в своем желании и на Западе есть много людей, которые расстроены тем, как обстоят дела. Журналист напомнил, что церемонию открытия Игр превратили в клоунаду и богохульство с участием трансвеститов и других членов ЛГБТ-культа (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

По его словам, цель ЛГБТ-движения — «уничтожить национальные государства, разрушить личность, деконструировать идентичность, сексуальность, ценности в целом, разрушить семью и традиции, уничтожить религии, разрешить педофилию и другие психические отклонения извращенцев». Джулиано обвинил в этом мировые элиты и транснациональные корпорации.

Журналист отметил, что Олимпийское движение также контролируется коллективным Западом и навязанными миру институтами. В то же время страны БРИКС создают свои организации, и журналист не исключил, что в будущем олимпийское движение может быть заменено на альтернативное. Джулиано назвал лицемерием санкции против российских спортсменов, когда Израиль «получил амнистию геноциду в Газе».

Ранее журналист попросил убежища в РФ в соцсети X (бывшая Twitter). «Я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал он в публикации.