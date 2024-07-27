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17:31, 27 июля 2024Интернет и СМИ

Попросивший убежища в РФ журналист захотел получить российский паспорт

Итальянский журналист Джулиано заявил о желании поменять паспорт на российский

Кадр: Angelo Giuliano / YouTube

Итальянский журналист Анджело Джулиано, попросивший убежища в РФ после церемонии открытия Олимпиады в Париже, захотел получить российский паспорт. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

«Я абсолютно готов переехать в Россию и с удовольствием поменял бы свой итальянский паспорт на российский», — заявил Джулиано. По его словам, он не одинок в своем желании и на Западе есть много людей, которые расстроены тем, как обстоят дела. Журналист напомнил, что церемонию открытия Игр превратили в клоунаду и богохульство с участием трансвеститов и других членов ЛГБТ-культа (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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По его словам, цель ЛГБТ-движения — «уничтожить национальные государства, разрушить личность, деконструировать идентичность, сексуальность, ценности в целом, разрушить семью и традиции, уничтожить религии, разрешить педофилию и другие психические отклонения извращенцев». Джулиано обвинил в этом мировые элиты и транснациональные корпорации.

Журналист отметил, что Олимпийское движение также контролируется коллективным Западом и навязанными миру институтами. В то же время страны БРИКС создают свои организации, и журналист не исключил, что в будущем олимпийское движение может быть заменено на альтернативное. Джулиано назвал лицемерием санкции против российских спортсменов, когда Израиль «получил амнистию геноциду в Газе».

Ранее журналист попросил убежища в РФ в соцсети X (бывшая Twitter). «Я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал он в публикации.

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