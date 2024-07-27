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12:49, 27 июля 2024Мир

Итальянский журналист попросил убежища в России после начала Олимпиады

Журналист из Италии попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже

Фото: @angeloinchina / X

Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано попросил убежища в России после начала Олимпиады в Париже. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

Джулиано резко отрицательно отреагировал на церемонию открытия Олимпиады. «Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — возмутился он.

Журналист не уточнил, что именно вызвало у него такую реакцию на мероприятие.

Церемония открытия 33-й летней Олимпиады прошла в пятницу, 26 июля, в Париже. Впервые в истории организаторы устроили ее за пределами стадиона — команды проплыли на лодках по реке Сене мимо главных достопримечательностей города, а зрителей разместили на набережных и мостах.

В греческих СМИ церемонию открытия Олимпийских игр назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав его «дном Сены».

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      Мария Рюрикова
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