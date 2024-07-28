Эрдоган ударил по лицу не поцеловавшего его руку ребенка и попал на видео

BRIEF: Президент Турции Эрдоган ударил по лицу ребенка и попал на видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал ему руку при встрече, и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал BRIEF.

На записи видно, что турецкий лидер стоит на сцене, и к нему по очереди подходят дети. Один из них не стал целовать руку президенту, как это принято в Турции, поэтому Эрдоган слегка ударил его по щеке. В результате мальчик все-таки выполнил требовавшийся от него жест.

Ранее Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины Махмуда Аббаса за отказ выступить в турецком парламенте. По его словам, подобной беспринципности нет оправданий, если в сердце есть хоть капля человечности.