Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 28 июля 2024Мир

Эрдоган ударил по лицу не поцеловавшего его руку ребенка и попал на видео

BRIEF: Президент Турции Эрдоган ударил по лицу ребенка и попал на видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал ему руку при встрече, и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал BRIEF.

На записи видно, что турецкий лидер стоит на сцене, и к нему по очереди подходят дети. Один из них не стал целовать руку президенту, как это принято в Турции, поэтому Эрдоган слегка ударил его по щеке. В результате мальчик все-таки выполнил требовавшийся от него жест.

Ранее Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины Махмуда Аббаса за отказ выступить в турецком парламенте. По его словам, подобной беспринципности нет оправданий, если в сердце есть хоть капля человечности.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      МВД Дагестана отреагировало на видеозапись из отдела полиции, где умер участник СВО. Что там сказали?

      Путин назвал собрание военных очень хорошим знаком

      Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

      62-летний Том Круз захотел еще одного ребенка

      Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

      В Москве загорелось административное здание

      В России отреагировали на идею Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

      Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

      В российском городе водитель въехал в здание правительства и попал в психбольницу

      Путин приехал в Александро-Невскую лавру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше