Эрдоган: Турция ждет извинений от Аббаса за отказ выступить в парламенте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины Махмуда Аббаса за отказ выступить в турецком парламенте. Его слова приводит газета Turkiye.

«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что турецкая сторона ждала этого визита.

По словам Эрдогана, подобной беспринципности нет оправданий, если в сердце есть хоть капля человечности. Он отметил, что в то же время израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху рукоплещут в конгрессе США, несмотря на то, что тот является «маньяком-Гитлером».

24 июля Нетаньяху в ходе обращения к американскому Конгрессу предупредил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.