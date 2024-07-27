Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:48, 27 июля 2024Мир

Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины

Эрдоган: Турция ждет извинений от Аббаса за отказ выступить в парламенте

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины Махмуда Аббаса за отказ выступить в турецком парламенте. Его слова приводит газета Turkiye.

«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что турецкая сторона ждала этого визита.

По словам Эрдогана, подобной беспринципности нет оправданий, если в сердце есть хоть капля человечности. Он отметил, что в то же время израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху рукоплещут в конгрессе США, несмотря на то, что тот является «маньяком-Гитлером».

24 июля Нетаньяху в ходе обращения к американскому Конгрессу предупредил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль заявил о близости полномасштабной войны с Ливаном

      В США узнали об угрозах Обамы Байдену

      На Украине врачи будут получать звания офицера без военной кафедры

      Дебютант РПЛ одержал первую победу

      Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины

      Нетаньяху решил вернуться в Израиль из США раньше из-за обстрела

      В Китае увидели сигнал в заявлении Зеленского

      Мэр Курска предложил жителям самим приводить в порядок укрытия

      Израиль сообщил о гибели девяти детей при атаке на Голанские высоты

      В России нашли тайно сбежавшего из Израиля вундеркинда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше