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20:01, 28 июля 2024Россия

Гимнастка сорвалась и упала во время номера в цирке российского города

Гимнастка без страховки сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска

Воздушная гимнастка во время исполнения номера без страховки в цирке российского города сорвалась и упала. Об этом сообщает продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел в цирке Кисловодска. В настоящее время жизни пострадавшей Диляры Бикмаевой ничего не угрожает, однако она находится в больнице. Региональное СУСК проводит расследование по факту случившегося.

Ранее в Детскую городскую больницу имени Раухфуса в Санкт-Петербурге доставили 13-летнего школьника, на которого рухнула стена старого дома в Ленобласти. Уточняется, что несчастный случай произошел 26 июля. Подросток помогал бабушке и дедушке разобрать старый дом и ударил молотком по опоре.

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      Марк Успенский
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