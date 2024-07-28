47News: в Ленобласти на российского школьника рухнула стена старого дома

В Детскую городскую больницу имени Раухфуса в Санкт-Петербурге доставили 13-летнего школьника, на которого рухнула стена старого дома в Ленобласти. Об этом сообщает 47News.

Уточняется, что несчастный случай произошел 26 июля. Подросток помогал бабушке и дедушке разобрать старый дом и ударил молотком по опоре. В результате стена рухнула на него и сломала ему кости черепа. О его состоянии на данный момент не сообщается.

Ранее в Казани кирпичи упали на голову строителя при реконструкции культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». Согласно предварительным данным, кирпич упал на голову рабочего во время демонтажа стены. На место вызвали скорую. Пострадавший выжил, его доставили в больницу с травмами.