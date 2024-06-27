Кирпичи обрушились на строителя в российском городе

В Казани кирпичи упали на голову рабочего при реконструкции КРК «Пирамида»

В Казани кирпичи упали на голову строителя при реконструкции культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». Об инциденте в российском городе сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Согласно предварительным данным, кирпич упал на голову рабочего во время демонтажа стены. На место вызвали скорую. Пострадавший выжил, его доставили в больницу с травмами.

Ранее две подпорные стены обрушились в Кисловодске Ставропольского края. В администрации уточнили, что одна из конструкций рухнула на улице Вокзальной, на лестнице к парку аттракционов, а другая — в частном секторе на улице Чкалова. Причиной произошедшего стали сильные дожди, которые размыли грунт.

До этого в Москве на пешехода рухнула часть балкона жилого дома. Инцидент произошел в Мещанском районе на проспекте Мира. Облицовка упала с высоты пятого этажа на голову женщины.