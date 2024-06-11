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19:53, 11 июня 2024Экономика

В Москве на пешехода рухнула часть балкона

В Москве с высоты пятого этажа на пешехода рухнула облицовка балкона

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве на пешехода с балкона жилого дома обвалилась облицовка. О происшествии сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Мещанском районе на проспекте Мира. Облицовка рухнула с высоты пятого этажа. По адресу выехали экстренные службы. Женщину, на голову которой упали фрагменты отделки, госпитализировали. В надзорном ведомстве уведомили о начале проверки в отношении местной управляющей компании.

Ранее аналогичный случай зафиксировали в городе Касимов Рязанской области. Балкон дома обрушился прямо с хозяйкой квартиры, пострадавшую госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело.

В Воронеже конструкция не выдержала вышедшего покурить квартиранта. В результате мужчина в куртке и шортах оказался на крыше магазина. Слезть оттуда самостоятельно он не мог — ему на помощь пришли спасатели. Подобная ситуация произошла в городе несколькими месяцами ранее — тогда два балкона рухнули на припаркованные во дворе автомобили.

В другом российском городе, Нягани в Ханты-Мансийском округе, также обрушились два балкона. Жилой дом, построенный в 1984 году, был признан аварийным, однако не подлежал расселению. Под тяжестью снега, упавшего с крыши, рухнул балкон и в одном из домов Саранска.

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      Виктория Клабукова
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