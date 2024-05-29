Балкон с хозяйкой квартиры обрушился в российском регионе

В Касимове Рязанской области рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры

В городе Касимове Рязанской области балкон дома рухнул вместе с хозяйкой квартиры. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По данным следователей, инцидент произошел вечером 26 мая в микрорайоне Приокский. Во время обрушения части дома женщина была на балконе. Пострадавшую госпитализировали с травмами, отметили в ведомстве.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В ходе расследования специалисты соберут все необходимые доказательства и дадут оценку действиям управляющей компании.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа сорвался лифт, внутри которого в тот момент находились женщина с ребенком. Сразу после того, как дверь закрылась, конструкция начала падать.