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14:42, 29 мая 2024Экономика

Балкон с хозяйкой квартиры обрушился в российском регионе

В Касимове Рязанской области рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В городе Касимове Рязанской области балкон дома рухнул вместе с хозяйкой квартиры. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По данным следователей, инцидент произошел вечером 26 мая в микрорайоне Приокский. Во время обрушения части дома женщина была на балконе. Пострадавшую госпитализировали с травмами, отметили в ведомстве.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В ходе расследования специалисты соберут все необходимые доказательства и дадут оценку действиям управляющей компании.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа сорвался лифт, внутри которого в тот момент находились женщина с ребенком. Сразу после того, как дверь закрылась, конструкция начала падать.

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      Нина Ташевская
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