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14:19, 29 мая 2024Экономика

В российском городе сорвался лифт с женщиной и ребенком внутри

В Нижневартовске упал лифт с женщиной и ребенком внутри

Фото: Arisa Chattasa / Unsplash

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сорвался лифт, внутри которого в тот момент находились женщина с ребенком. Внимание на ситуацию в городе обратили в сообществе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во вторник, 28 мая, в доме №86, расположенном на улице 60 лет Октября. Как рассказала сама потерпевшая, она вместе с сыном зашла в лифт на шестом этаже. Сразу после того, как дверь закрылась, конструкция начала падать. «Лифт весь задергался и полетел вниз, начал стопориться и резко, грубо остановился между вторым и третьим этажом. Ребенок сильно испуган, мы присели на корточки и так сидели. Мы ждали механика минут 15, пока нас вызволили из этого горе-лифта», — сообщила женщина. Ни мать, ни ребенок не получили травм.

Женщина призвала мэрию и «УК №1» разобраться в случившемся, пока не случилось беды. Она отметила, что жильцы уже давно жалуются на ненадлежащее состояние лифтов: при работе они стучат и трещат, и поэтому люди боятся ездить на них и ходят пешком.

Ранее в мае стало известно, что в селе Усады Республики Татарстан из-за отключения электричества рухнул лифт.

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      Полина Кислицына
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