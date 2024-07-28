Главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы

Parisien: главе МВД Франции Дарманену отправили письмо с вирусом чумы

Неизвестные отправили письмо с вирусом чумы в Министерство внутренних дел (МВД) Франции на имя главы ведомства Жеральда Дарманена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Parisien.

Письмо обнаружили на почте в сортировочном центре в департаменте Кот-д'Ор. Уточняется, что в посылке нашли мелкую пудру черного цвета. Эксперты проверили порошок в подразделении полиции по ядерным, радиологическим, биологическим, химическим и взрывчатым веществам и выявили присутствие вируса чумы.

Содержимое письма отправили еще на одну экспертизу, окончательные результаты ожидаются вечером 29 июля. Прокуратура Дижона начала расследование.

В феврале сообщалось, что полиция Бельгии нашла в правительственных учреждениях Брюсселя письма с ядовитым веществом бруцином. Посылки были обнаружены в брюссельском Дворце правосудия, где заседает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны.