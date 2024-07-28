«Хезболла» объяснила причину взрыва на Голанах

Axios: «Хезболла» объяснила ООН взрыв на Голанах падением ракеты ПВО Израиля

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» объяснила ООН причину взрыва на Голанских островах. Об этом сообщает портал Axios.

Утверждается, что причиной взрыва стало попадание ракеты ПВО Израиля. По версии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), причиной взрыва в городе Мадждаль-Шамс стало падение иранской ракеты Falaq-1, стоящей на вооружении группировки. Удар по Голанам был нанесем вечером 27 июля.

Власти Израиля возложили ответственность за происшествие на «Хезболлу», хотя представители шиитской организации отрицают свою причастность к случившемуся. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в США из-за удара по городу.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».