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23:09, 28 июля 2024Россия

МЧС России начали поиски двухлетнего ребенка в российском регионе

Спасатели МЧС России начали поиски двухлетнего ребенка в Архангельской области

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Спасатели МЧС России начали поиски двухлетнего ребенка в Архангельской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологами на борту вылетел из Архангельска в Плесецкий район. Также в поисково-спасательной операции задействованы беспилотники МЧС.

В последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. Местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы в зоне поиска.

Ранее во Всеволжском районе Ленинградской области трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана. Местные журналисты выяснили, что малышку на дне бассейна обнаружили не сразу. Медики не сумели реанимировать ребенка.

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      Юлия Мискевич
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