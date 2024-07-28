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13:41, 28 июля 2024Россия

Медведев назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже омерзительным зрелищем

Медведев назвал церемонию открытия ОИ-2024 в Париже омерзительным зрелищем

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервьюТАСС назвал церемонию открытия 33-х летних Олимпийских игр (ОИ) в Париже омерзительным зрелищем.

«Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — омерзительное зрелище. Франция под руководством [президента Эммануэля] Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы. Такой позор!» — заявил он.

Также Медведев призвал сравнить Игры в Париже с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу в России, которые, как он считает, были проведены с блеском. «Отключайте телевизоры и не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» — заключил зампред Совбеза России.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сказала, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала примером закрепившегося в европейских культурных кругах тренда на «раздувание шумного уродства». Как заметила дипломат, сейчас неоднозначное шоу обсуждают все, от «Ливана до России».

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