Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 28 июля 2024Мир

Названы проблемы военного блока AUKUS

РИА Новости: на Западе усомнились в эффективности военного блока AUKUS

Фото: Stefan Rousseau / AP

На Западе выразили сомнения в эффективной работе военного блока AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания и США. Об этом пишет РИА Новости, проанализировавшее отзывы об объединении в мире.

В июле 2024 года появилась информация о том, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует начать в Великобритании разработку реактивной гиперзвуковой ракеты Mako. Примечательным в этой ситуации стал тот факт, что производство начнется в другой стране и только потом будет продолжено в Штатах. Однако предыдущий опыт AUKUS говорит о том, что заявленные планы блока не всегда воплощаются в реальности, пишет издание.

В качестве примера агентство приводит историю с субмаринами, которые, согласно первоначальному плану, США должны предоставить Австралии в 2032 году. Недавно появились новости о том, что верфи, которые должны модернизировать флот США, демонстрируют в своей работе отставание на годы.

Ссылаясь на приведенные в Bloomberg оценки критиков блока, агентство отмечает, что реальных результатов объединение не демонстрирует. Об этом же, по его данным, говорят и сторонники AUKUS. Вопрос, когда военный блок сможет что-то дать, задают во всех трех странах.

Ранее стало известно, что Вашингтон сократил финансирование производства военных судов. Тем не менее сообщалось, что Австралия доверяет сделке AUKUS и надеется на получение атомных подлодок от США. По словам министра оборонной промышленности страны Пэта Конроя, слухи о кризисе формата он слышит постоянно.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал срок готовности мирного плана по Украине

      В США положение Украины сравнили с онкологией

      Надаль сыграет против Джоковича на Олимпиаде в Париже

      Главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы

      Попросивший убежища в России итальянский журналист высказался об открытии Олимпийских игр

      В Николаеве произошел масштабный пожар

      Военный эксперт объяснил готовность Украины к переговорам

      Названы проблемы военного блока AUKUS

      В населенных пунктах России отключилось электричество из-за наводнения

      Гимнастка сорвалась и упала во время номера в цирке российского города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше