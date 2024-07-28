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09:23, 28 июля 2024Россия

Россиянка получила ранение при атаке украинского дрона на жилой дом

При атаке украинского беспилотника ранение получила жительница Курской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате атаки украинского беспилотника, сбросившего взрывное устройство на жилой дом в Курской области в городе Судже, ранена местная жительница, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, пострадавшей оказали помощь в Суджанской районной больнице. Также он проинформировал, что прошлой ночью силы ПВО уничтожили в Курской области два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков одного из них в поселке Медвенка возник пожар в жилом доме. Жители не пострадали, а возгорание было оперативно ликвидировано.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на воскресенье атакам украинских беспилотников подверглись два российских региона. Помимо Курской, налет был совершен на Белгородскую область, где силы ПВО уничтожили пять дронов.

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      Дмитрий Воронин
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