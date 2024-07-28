Украина ночью атаковала два региона России

В ночь на воскресенье, 28 июля, два российских региона подверглись атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.
В ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять дронов над Белгородской областью, а еще два — над Курской областью.
Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в Курской области после атаки беспилотников. В результате случившегося загорелись три резервуара. Также один дрон влетел в жилой дом.
До этого власти Белгородской области сообщали о трех пострадавших при обстреле региона. Ранения получили двое взрослых и 11-летний ребенок.