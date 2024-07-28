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10:58, 28 июля 2024Культура

Роберт Дауни-младший станет злодеем в новых «Мстителях»

Актер Роберт Дауни-младший сыграет злодея Доктора Дума в новых «Мстителях»

Фото: Jesse Grant / Getty Images for Disney

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в роли злодея. Об этом пишет Variety.

Артист появится в роли Доктора Дума в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Режиссерами картин выступят братья Энтони и Джо Руссо. Сценарием займется Стивен МакФили, который уже работал над фильмами киновселенной.

Премьера новых «Мстителей» ожидается в мае 2026 года и мае 2027 года соответственно.

Ранее Роберт Дауни-младший заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка.

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      Варвара Кошечкина
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